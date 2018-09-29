Толстый и очень обаятельный тюлень стал звездой океанариума в Японии

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-29T11:35:33+03:00

В Японии милый и толстый тюлень стал звездой океанариума Фото: кадр с видео youtube.com

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Кольчатая нерпа по имени Юки – один из самых симпатичных обитателей океанариума Куйюкан в Осаке, посетители просто обожают этого очень толстого, почти круглого, но невероятного тюленя.

По словам сотрудников аквариума, сердца людей тают от умиления, когда они знакомятся с Юки. На опубликованном NHK World-Japan видео акиба играет с человеком, забавно даёт почесать себе животик, забавно расставляет лапки и реагирует на команды. А когда тюлень прыгает в свой бассейн, японская детвора визжит от восторга.

В Японии милый и толстый тюлень стал звездой океанариума.

Отмечается, что у общительной Юки не только хороший характер, но и отменный аппетит: за день этот кольчатый тюлень съедает три килограмма рыбы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о другом общительном тюлене, который запрыгнул в лодку к рыбаку. Он настолько проникся доверием к человеку, что не только дал себя снять на камеру, но и дружески тычется носом в щеку, кладет голову ему на плечо.

А недавно в Интернете появились кадры из Новой Зеландии: тюлень отхлестал каякера по лицу осьминогом.