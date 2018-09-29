2018-09-29T11:59:38+03:00
Политика

В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 годы

Как ожидается, депутаты рассмотрят этот документ в первом чтении 24 октября
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 годыВ Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 годыФото: Анастасия НОВИКОВА
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В субботу, 29 сентября, правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов. Причем, как ожидается, нижняя палата парламента рассмотрит документ в первом чтении 24 октября, во втором - 14 ноября, а в третьем - 20 ноября.

Согласно проекту, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, в следующем году доходы бюджета будут на уровне 19,969 триллиона рублей, а расходы оцениваются в 18,037 триллиона рублей. Таким образом, профицит составит 1,932 триллиона, или 1,8% ВВП.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, правительство РФ начало серию совещаний по подготовке проекта бюджета на следующие три года еще 7 августа. С тех пор кабмин, в частности, определил объемы бюджетных денег, которые будут выделены для развития науки, здравоохранения, образования, а также на поддержку важнейших отраслей экономики страны.

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