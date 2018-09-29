Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в Британии

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-29T12:18:48+03:00

По данным местной полиции, на «затрудненное дыхание и жжение в глазах» пожаловались 40 человек

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В субботу, 29 сентября, появилась информация о ЧП в ночном клубе Cameo, расположенном в британском городе Борнмут. По некоторым данным, минувшей ночью в заведении распылили газ раздражающего действия. Как уточнила представитель полиции графства Дорсет, речь идет о «каком-то ирританте».

«В 02:00 (04:00 мск) в полицию Дорсета поступило сообщение о том, что какой-то ирритант, предположительно хлорбензальмалонодинитрил, был распространен внутри ночного клуба», - приводит слова правоохранителя издание Daily Mirror.

В результате руководство Cameo приняло решение эвакуировать людей из здания. Однако, несмотря на это, медицинская помощь, по словам представителя местной полиции, потребовалась 40 посетителям: все они жаловались на «затрудненное дыхание и жжение в глазах». Кроме того, одного из пострадавших даже отправили в больницу в качестве предупредительной меры.