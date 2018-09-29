2018-09-29T12:18:48+03:00
В мире

Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в Британии

По данным местной полиции, на «затрудненное дыхание и жжение в глазах» пожаловались 40 человек
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в БританииНеизвестное вещество распылили в ночном клубе в БританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 29 сентября, появилась информация о ЧП в ночном клубе Cameo, расположенном в британском городе Борнмут. По некоторым данным, минувшей ночью в заведении распылили газ раздражающего действия. Как уточнила представитель полиции графства Дорсет, речь идет о «каком-то ирританте».

«В 02:00 (04:00 мск) в полицию Дорсета поступило сообщение о том, что какой-то ирритант, предположительно хлорбензальмалонодинитрил, был распространен внутри ночного клуба», - приводит слова правоохранителя издание Daily Mirror.

В результате руководство Cameo приняло решение эвакуировать людей из здания. Однако, несмотря на это, медицинская помощь, по словам представителя местной полиции, потребовалась 40 посетителям: все они жаловались на «затрудненное дыхание и жжение в глазах». Кроме того, одного из пострадавших даже отправили в больницу в качестве предупредительной меры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известно, когда состоится вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв
Порошенко уверен, что ООН примет резолюцию по Крыму
Умер Марти Балин из Jefferson Airplane
Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31
Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в Японии
В Госдуму внесли проект бюджета на 2019-2021 годы
В посольстве РФ в Индонезии рассказали о поиске россиян после землетрясения и цунами
Толстый и очень обаятельный тюлень стал звездой океанариума в Японии
Россия вернула Китаю почти 20 тонн токсичного арахиса
Владелец задержанного в Пусане судна попросил российские власти о помощи
Американские F-35B впервые сели на британский авианосец Queen Elizabeth
Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «День тигра»
Вашингтон пригрозил Дамаску жесткими санкциями в обход ООН
Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса с внедорожником в Подмосковье
Основатель телекомпании CNN признался, что страдает деменцией
«Довольно необычно»: Венгрия прокомментировала решение Украины о переброске войск к границе
Стало известно о «страшном российском кибероружии»
Любовный треугольник из Колумбии: муж узнал об измене, когда подвозил жену и ее любовника на такси
Лавров рассказал, что ослабит США: переход на расчеты в нацвалютах
В Японии 120 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Трами»
В Южной Корее задержали российское судно «Севастополь»
«Заняты вмешательством в выборы в Каталонии»: Лавров ответил шуткой на вопрос о «планах» РФ переманить фермеров из ЮАР
«Я в него верил»: Саакашвили призвал судить Порошенко за госизмену
Погода в Москве на 29 сентября 2018 года: прохладно, но солнечно и без осадков