2018-09-29T12:42:41+03:00
Спорт

Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в Японии

Теперь нашим спортсменкам предстоит встретиться с командой Таиланда
Дарья ИВАШКИНА
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Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в ЯпонииРоссийские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 29 сентября, женская сборная России выиграла свой первый матч на чемпионате мира по волейболу, который в настоящее время проходит в Японии. Наши спортсменки победили команду Тринидада и Тобаго: встреча, проходившая в Кобе, завершилась со счетом 3:0.

Причем соперницы оказали серьезное сопротивление только в первой партии - 21:25, а в двух следующих сетах у нашей сборной было явное преимущество - 25:11и 25:12.

Самым результативным игроком матча стала россиянка Наталия Гончарова: она набрала 13 очков.

Теперь россиянкам предстоит встретиться с командой Таиланда: встреча запланирована на воскресенье, 30 сентября.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, мужская сборная России по волейболу на чемпионате мира в Турине проиграла США и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.

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