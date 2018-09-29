2018-09-29T12:57:21+03:00
В мире

Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31

Только за последнюю неделю заболели 37 человек и четверо скончались
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Переносчики лихорадки Западного Нила – обыкновенные комарыПереносчики лихорадки Западного Нила – обыкновенные комарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последнюю неделю в Греции от лихорадки Западного Нила скончались четыре человека. Таким образом, число жертв этой опасной инфекции в стране увеличилось до 31: ранее сообщалось о 27 летальных исходах.

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) с 20 по 27 сентября лихорадкой Западного Нила заболели 37 греков, а в общей сложности с начала нынешней вспышки, которую специалисты объясняют жарким дождливым летом, ею заразились 271.

Напомним, впервые вирус лихорадки Западного Нила в Греции был обнаружен в 2010 году, за четыре года (до 2014-го) от этой болезни там умерли 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зафиксировано ни одного случая заболевания, а в прошлом году – новая вспышка: заболели 48 человек, пятеро из них скончались.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, кроме Греции, случаи заболевания лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в Израиле, Сербии, Италии, Венгрии, Румынии и других странах Европы.

СПРАВКА «КП»

Первые симптомы этого заболевания похожи на обычное ОРВИ: общая слабость, усталость, головная боль и боль в мышцах, лихорадочное состояние. Тошнота, рвота. Может появиться кожная сыпь и увеличиться лимфатические узлы.

Лихорадка Западного Нила переносится обычными комарами, поэтому медики настоятельно рекомендуют ставить москитные сетки на окна и использовать инсектициды, носить закрытую одежду и не допускать, чтобы на участках возле дома скапливалась стоячая вода. А главное – при подозрении на заражение немедленно нужно обратиться к врачу: если вовремя не получить медицинскую помощь, возможен летальный исход.

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