2018-09-29T13:05:03+03:00
Общество

Умер Марти Балин из Jefferson Airplane

О том, что умер Марти Балин, сообщил представитель музыканта
Дарья ИВАШКИНА
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Марти Балин - один из основателей рок-группы Jefferson AirplaneМарти Балин - один из основателей рок-группы Jefferson AirplaneФото: REUTERS
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В субботу, 29 сентября, появилась информация о том, что умер Марти Балин - один из основателей рок-группы Jefferson Airplane. Как стало известно, он скончался в минувший четверг, 27 сентября, в окружении семьи. Ему было 76 лет.

Печальную новость порталу TMZ сообщил представитель музыканта, а чуть позднее смерть Марти Балина подтвердили его родственники, отказавшись при этом рассказывать какие-то подробности.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе основатель Jefferson Airplane заявил, что врачи превратили его в инвалида, и подал в суд на нью-йоркскую больницу.

СПРАВКА «КП»

Марти Балин (настоящее имя - Мартин Джерел Бухвальд) - основатель и один из ведущих вокалистов Jefferson Airplane - группы, стоявшей у истоков психоделического рока.

Две композиции группы из альбома 1967 года Surrealistic Pillow - Somebody to Love и White Rabbit вошли в список 500 величайших песен всех времен, составленный журналом Rolling Stone.

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