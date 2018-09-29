Порошенко уверен, что ООН примет резолюцию по Крыму

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-29T13:17:47+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу, 29 сентября, на международном экономическом форуме «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», выразил уверенность в том, что Генассамблея (ГА) ООН примет резолюцию по Крыму, в которой РФ, в частности, называется «страной-оккупантом».

«Итогом моего участия в Генассамблее ООН и встреч с мировыми лидерами стало заверения об укреплении единства в мире для солидарности с нашим государством. Точно будет принята Резолюция ООН по Крыму», - приводят слова главы незалежной украинские СМИ.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года комитет Генассамблеи ООН уже принял одну антироссийскую резолюцию по Крыму, осуждающую якобы происходящие на полуострове нарушения прав человека. В том документе Россию призывали «незамедлительно положить конец всем нарушениям в отношении крымчан».