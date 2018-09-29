Порошенко опроверг наличие у него бизнеса в России

СЕГОДНЯ 14:41 2018-09-29T14:41:53+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет и быть не может бизнеса в России, попутно обвинив утверждающих обратное политических оппонентов в откровенной лжи и «черном пиаре».

«У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла. Теперь у Порошенко в России бизнеса нет и быть не может. Не оправдываюсь. Наоборот — обвиняю своих политических оппонентов на Украине. Обвиняю их в откровенной лжи, в черном пиаре, в подыгрывании российской пропаганде, в жажде любой ценой прийти к власти», - подчеркнул глава украинского государства.

Порошенко отметил, что основанная им кондитерская компания Roshen закрывает российскую фабрику в Липецке, которая с 2016 года находится под арестом. А принадлежавший президенту Украины Севастопольский морской завод был конфискован в феврале 2015 года.

Кроме того гарант сообщил, что компания, управляющая по поручению его активами, договорилась о продаже киевского судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузница»).

«Поскольку предприятие объективно не может не играть заметной роли в укреплении обороноспособности, хочу в полной мере избежать конфликта интересов, так пусть у него будет другой собственник, исключительно отечественный», - добавил Порошенко.

Ранее украинский телеканала «1+1» со ссылкой на собственные источники заявил, что помимо липецкой кондитерской фабрики с Порошенко негласно связаны еще несколько российских предприятий, в том числе завод по производству крахмала и агрофирма «Лакигрей». Утверждается, что в 2015 году эти активы обогатили украинского президента на 700 тысяч долларов.

Напомним, в 2016 году Басманный суд Москвы наложил арест на липецкую фабрику Roshen в рамках уголовного дела о хищении 180 млн рублей из бюджета РФ за счет незаконного возврата НДС. Гендиректор кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский заявил, что компания не намерена продавать предприятие менее чем за 200 млн долларов.