Управление Кремля по внешней политике возглавил Игорь Неверов

СЕГОДНЯ 15:04 2018-09-29T15:04:02+03:00

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Новым начальником президентского управления по внешней политике станет кадровый дипломат Игорь Неверов, который сменит на этом посту Александра Манжосина.

Соответствующий указ главы государства Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Неверова Игоря Святославовича начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике», - говорится в тексте документа. Указ вступает в силу со дня подписания.

Другим указом Путин отправил в отставку экс-начальника внешнеполитического управления Александра Манжосина. Причина такого решения не сообщается.

Игорь Неверов окончил МГИМО, работал в структурах МИД СССР с 1978 года. Занимал разные должности в посольстве СССР в США, руководил отделом военно-политических проблем Департамента Северной Америки МИД РФ. С 2009 по 2014 год был Чрезвычайным и полномочным послом России в Швеции. С 12 мая 2014 года — директор Второго европейского департамента МИД РФ.