Порошенко пообещал избежать ковровых бомбардировок Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул недопустимость ковровых бомбардировок Донецка и исключил силовой вариант возвращения Донбасса под контроль Киева.
Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая по случаю 25-летия основания Национальной академии правовых в Харькове.
«Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй чеченской войны», - отметил Порошенко.
Также глава украинского государства добавил, что считает неприемлемым сценарий «ковровых бомбардировок». По словам Порошенко, квинтэссенцией его стратегии является политико-дипломатическое урегулирование.
«Да, она не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки... Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине», - заключил Порошенко.
Напомним, на фоне государственного переговора в Киеве в 2014 году в Донбассе состоялся референдум о выходе из состава Украины, по итогам которого были провозглашены независимые Донецкая и Луганская народные республики.
В свою очередь украинские власти начали в регионе силовую операцию, которая продолжается до сих пор. По оценке ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Кроме того, местной инфраструктуре был нанесен существенный урон.
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