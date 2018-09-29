2018-09-29T15:40:55+03:00
Политика

Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и цунами в Индонезии

Жертвами стихии по последним данным стали 384 человека
Денис СУХОВ
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Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и цунами в ИндонезииПутин и Медведев выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и цунами в ИндонезииФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин направил индонезийскому коллеге Джоко Видодо соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением и цунами на острове Сулавеси.

«Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного индонезийского народа, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также от лица российского правительства телеграмму с соболезнованиями направил главе Индонезии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В частности, он попросил передать слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщает пресс-служба кабмина.

В минувшую пятницу у побережья индонезийского острова Сулавеси, вблизи города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позже в этом районе зафиксировали толчки магнитудой 7,4 и несколько афтершоков. В результате на Палу обрушилось цунами с высотой волны до двух метров. По последним данным, жертвами стихии стали 384 человека.

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