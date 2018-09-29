2018-09-29T16:43:06+03:00
Спорт

Саратовский «Сокол» на выезде победил «Калугу»

Хозяева поля активно атаковали, но безуспешно
Мария ГОШИНА
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Саратовский футбольный клуб «Сокол» 29 сентября на выезде победил «Калугу». Счет составил 3:0. Матч состоялся в рамках 11-го тура первенства ПФЛ (центр).

Борьба была нервной и без явного лидера.

Хозяева поля и саратовцы наносили частые визиты в штрафную. Гол «бело-синих» на 18-й минуте был забит Александром Перченком. Далее, саратовцы стремились удержать лидерство.

Хозяева поля активно атаковали, но безуспешно.

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