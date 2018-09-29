Саратовский «Сокол» на выезде победил «Калугу»
Хозяева поля активно атаковали, но безуспешно
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Саратовский футбольный клуб «Сокол» 29 сентября на выезде победил «Калугу». Счет составил 3:0. Матч состоялся в рамках 11-го тура первенства ПФЛ (центр).
Борьба была нервной и без явного лидера.
Хозяева поля и саратовцы наносили частые визиты в штрафную. Гол «бело-синих» на 18-й минуте был забит Александром Перченком. Далее, саратовцы стремились удержать лидерство.
Хозяева поля активно атаковали, но безуспешно.