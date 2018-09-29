Финские власти освободили россиянку, осужденную за перевозку нелегальных мигрантов в страну

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-29T16:46:33+03:00

Женщину и ее подельников задержали в июне прошлого года при попытке доставить в Финляндию на собственной яхте 17 нелегальных мигрантов из Йемена

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Осужденная в Финляндии за перевозку нелегальных мигрантов россиянка обжаловала приговор и осовобождена из-под стражи. К настоящему времени она уже прибыла в Санкт-Петербург, сообщили в российском посольстве в Хельсинки.

Отмечается, что апелляционный суд Финляндии принял во внимание второстепенную роль осужденной в преступлении, а также доводы защиты о выплате компенсации финскому государству в размере около 100 тысяч евро, полученных от незаконных перевозок мигрантов.

«Гражданка России, осужденная по делу о незаконной перевозки мигрантов на Сайменском канале, в пятницу покинула Финляндию и прибыла в Санкт-Петербург», - говорится в сообщении посольства.

В то же время суд оставил без изменений приговор в отношении подростка, участвовавшего в перевозке нелегалов. Ранее несовершеннолетний гражданин РФ отозвал свою апелляцию.

Напомним, в начале июня 2017 года в городе Лаппеенранта пограничная охрана Финляндии задержала российскую семью, прибывшую на собственной яхте - входе осмотра на борту судна обнаружили 17 нелегальных мигрантов из Йемена.

Глава семьи — 66-летний Сергей Букин — получил пять лет тюрьмы, его 43-летнюю дочь осудили на 3,5 года заключения, а 16-летнего сына — на 2 года условно. По версии финских правоохранителей, члены семьи участвовали в международной преступной группировке, организовавшей ввоз нелегальных мигрантов в Финляндию из Северной Африки и с Ближнего Востока.

В ходе расследования выяснилось, что в 2016-2017 годах трое россиян доставили в Финляндию более 70 нелегалов на собственной яхте. Заказчики перевозок находились на территории Финляндии и сами в прошлом прибыли в страну в качестве мигрантов. Цена одного рейса достигала нескольких тысяч евро.

После доставки нелегалов на финскую территорию их развозили по всей стране, после чего мигранты подавали прошение о предоставлении им убежища. Схема была выстроена таким образом, чтобы скрыть, откуда прибыли мигранты.