2018-09-29T18:01:37+03:00
Политика

Украинский «военный» высмеял кадры последних секунд жизни Захарченко

Некий Анатолий Штефан опубликовал снимки с камер-наблюдений в кафе «Сепар», сделанные за мгновение до покушения на главу ДНР
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Украинский «военный» высмеял кадры последних секунд жизни ЗахарченкоУкраинский «военный» высмеял кадры последних секунд жизни ЗахарченкоФото: Facebook
Изменить размер текста:

Некий Анатолий Штефан, называющий себя украинским военнослужащим, опубликовал кадры с камер-наблюдения, сделанные за мгновение до покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

Свою публикацию мужчина сопроводил язвительным комментарием, отметив, что кадры сделаны за мгновение до «праздничного дня календаря»

На снимках видно, как Захарченко и министр доходов и сборов ЛНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар» в центре Донецка. При этом Тимофеев пропускает перед собой женщину — по данным УНИАН, руководителя молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталью Волкову.

Захарченко и министр доходов и сборов ЛНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар» Фото: Facebook

Захарченко и министр доходов и сборов ЛНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар»Фото: Facebook

Тимофеев пропускает перед собой Наталью Волкову Фото: Facebook

Тимофеев пропускает перед собой Наталью ВолковуФото: Facebook

В результате последовавшего взрыва девушка получила тяжелые ранение, но выжила.

«Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно», - прокомментировал Штефан происходящее на снимках.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате мощного взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Кроме того пострадали еще 11 человек, включая Тимофеева и Волкову. Бомба была заложена в одном из светильников над входом в кафе — устройство привели в действие удаленно, с помощью телефонного звонка.

Власти ДНР назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы. По подозрению в причастности к подготовке взрыва задержали несколько человека, которые дали признательные показания.

Еще больше материалов по теме: «Глава ДНР Александр Захарченко: досье KP.RU»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посол Сербии в РФ прокомментировал обострение ситуации с Косово
Минфин представил прогноз курса рубля до 2035 года
Финские власти освободили россиянку, осужденную за перевозку нелегальных мигрантов в страну
Пол Маккартни написал книгу для детей
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с разрушительным землетрясением и цунами в Индонезии
Президент Сербии привел армию в полную боеготовность
Порошенко пообещал избежать ковровых бомбардировок Донбасса
Управление Кремля по внешней политике возглавил Игорь Неверов
Порошенко опроверг наличие у него бизнеса в России
В Канаде более 130 детей пострадали от укусов ос во время спортивного забега
Стало известно, когда состоится вторая пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
В Донецке на съезде компартии прогремел взрыв
Порошенко уверен, что ООН примет резолюцию по Крыму
Умер Марти Балин из Jefferson Airplane
Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31
Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира в Японии
Неизвестное вещество распылили в ночном клубе в Британии