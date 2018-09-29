Украинский «военный» высмеял кадры последних секунд жизни Захарченко

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-29T18:01:37+03:00

Некий Анатолий Штефан опубликовал снимки с камер-наблюдений в кафе «Сепар», сделанные за мгновение до покушения на главу ДНР

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Некий Анатолий Штефан, называющий себя украинским военнослужащим, опубликовал кадры с камер-наблюдения, сделанные за мгновение до покушения на главу ДНР Александра Захарченко.

Свою публикацию мужчина сопроводил язвительным комментарием, отметив, что кадры сделаны за мгновение до «праздничного дня календаря»

На снимках видно, как Захарченко и министр доходов и сборов ЛНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар» в центре Донецка. При этом Тимофеев пропускает перед собой женщину — по данным УНИАН, руководителя молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталью Волкову.

Захарченко и министр доходов и сборов ЛНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар»Фото: Facebook

Тимофеев пропускает перед собой Наталью ВолковуФото: Facebook

В результате последовавшего взрыва девушка получила тяжелые ранение, но выжила.

«Оказывается, быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно», - прокомментировал Штефан происходящее на снимках.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате мощного взрыва в кафе «Сепар» в Донецке. Кроме того пострадали еще 11 человек, включая Тимофеева и Волкову. Бомба была заложена в одном из светильников над входом в кафе — устройство привели в действие удаленно, с помощью телефонного звонка.

Власти ДНР назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы. По подозрению в причастности к подготовке взрыва задержали несколько человека, которые дали признательные показания.