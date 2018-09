Полиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимости

В субботу в центре Барселоны прошел митинг сторонников независимости Каталонии от Испании, который перерос в столкновения с местной полицией.

Группа протестующих, состоящая преимущественно из членов леворадикальной партии «Кандидаты народного единства», провела акцию на площади Иакова. После этого она попыталась пройти к зданию представительства Национальной полиции Испании, где уже проходил другой митинг полицейской ассоциации Jusapol, добивающейся повышения зарплат.

Дорогу сторонникам независимости преградили отряды Mossos d'Esquadra - местной каталонской полиции, выполняющей большинство правоохранительных функций на территории автономии вместо Национальной полиции.

Протестующие начали забрасывать стражей порядка цветным порошком, дымовыми шашками и жестяными банками. В ответ каталонская полиция применила спецсредства, в том числе довольно действенные в подобных ситуациях резиновые дубинки.

Столкновения привели к быстрому сворачиванию протестной активности. В полиции заявили о задержании одного митингующего.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. В нем приняли участие 43% населения автономии, подавляющее большинство из них (до 90%) проголосовали за выход из состава Испании. На основании итогов плебисцита, каталонский парламент провозгласил независимость.

