2018-09-29T19:35:34+03:00
В мире

Полиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимости

По данным правоохранителей, был задержан один человек
Денис СУХОВ
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Полиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимостиПолиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимостиФото: REUTERS
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В субботу в центре Барселоны прошел митинг сторонников независимости Каталонии от Испании, который перерос в столкновения с местной полицией.

Группа протестующих, состоящая преимущественно из членов леворадикальной партии «Кандидаты народного единства», провела акцию на площади Иакова. После этого она попыталась пройти к зданию представительства Национальной полиции Испании, где уже проходил другой митинг полицейской ассоциации Jusapol, добивающейся повышения зарплат.

Дорогу сторонникам независимости преградили отряды Mossos d'Esquadra - местной каталонской полиции, выполняющей большинство правоохранительных функций на территории автономии вместо Национальной полиции.

Протестующие начали забрасывать стражей порядка цветным порошком, дымовыми шашками и жестяными банками. В ответ каталонская полиция применила спецсредства, в том числе довольно действенные в подобных ситуациях резиновые дубинки.

Столкновения привели к быстрому сворачиванию протестной активности. В полиции заявили о задержании одного митингующего.

Напомним, в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. В нем приняли участие 43% населения автономии, подавляющее большинство из них (до 90%) проголосовали за выход из состава Испании. На основании итогов плебисцита, каталонский парламент провозгласил независимость.

The Associated Press on Twitter.Полиция Каталонии применила силу против митингующих сторонников независимости

Впрочем, в Мадриде независимый настрой Барселоны не поддержали — правительство и Конституционный суд Испании признали референдум незаконным, после чего в Каталонии временно ввели прямое управление. Многие парламентарии и члены кабмина автономии подверглись уголовному преследованию за сепаратизм и подстрекательство к бунту.

На прошедших в декабре прошлого года внеочередных выборах в парламент Каталонии победу одержали сторонники независимости региона.

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