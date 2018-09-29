2018-09-29T20:10:21+03:00
Экономика

Активы Илона Маска и Марка Цукерберга подешевели за день на $3,5 млрд

Главу Tesla подозревают в обмане инвесторов, а основателя Facebook подвели уязвимости в системе безопасности социальной сети
Денис СУХОВ
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Илон Маск и Марк ЦукербергИлон Маск и Марк ЦукербергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Активы двух самых знаменитых бизнесменов из Силиконовой долины — Илона Маска и Марка Цукерберга — суммарно уменьшились на $3,5 млрд за один день.

По данным агентства Bloomberg, в пятницу, 28 сентября, глава Tesla Inc. Илон Маск потерял $1,5 млрд на фоне того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против него в суд. Бизнесмена подозревают в обмане инвесторов — 7 августа Маск сообщил в Twitter, что готов выкупить с рынка все акции Tesla по цене $420 за штуку, однако несколько позже отказался от этой затеи.

В комиссии считают, что у Маска не было никаких оснований делать подобные заявления и он намеренно ввел участников рынка в заблуждение. Сам бизнесмен утверждает, что всегда был честен с инвесторами.

Как бы там ни было, после твита Маска акции автопроизводителя выросли на 11%, однако упали на 13% после новостей о начале судебного разбирательства.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг по итогам дня лишился $2 млрд — инвесторы негативно восприняли заявление компании о том, что в системе безопасности социальной сети была обнаружена уязвимость, затронувшая почти 50 млн аккаунтов пользователей.

Представители Facebook пока не выяснили, привела ли уязвимость к утечке персональных данных пользователей, но заверили, что проблема была устранена.

По данным Bloomberg Billionaires Index, без учета пятничных потерь состояние Маска оценивается в $21,6 млрд, а капитал Цукерберга составляет порядка $64,6 млрд.

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