2018-09-29T21:10:23+03:00
Политика

Глава МИД Сирии: Западная коалиция во главе с США поддерживает террористов

По мнению министра, методы США и их союзников включают массовые убийства мирных жителей и другие военные преступления
Денис СУХОВ
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем. Фото: TASS/Zuma/Li MuziГлава МИД Сирии Валид Муаллем. Фото: TASS/Zuma/Li Muzi
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Международная коалиция во главе с США оказывает прямую поддержку террористам в Сирии. Об этом заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Эти правительства сформировали незаконную международную коалицию во главе с Соединёнными Штатами под предлогом борьбы с терроризмом в Сирии. Стало ясно, что цели коалиции полностью совпадают с целями террористических групп, сеющих хаос, смерть и разрушения на своём пути», - подчеркнул дипломат.

По словам Муаллема, США их союзники по операциям в Сирии не только разделяют цели террористов, но и практикуют схожие методы — речь идет о массовых убийствах гражданского населения, включая женщин и детей, и других военных преступлениях.

«Коалиция полностью уничтожила сирийский город Ракка, она уничтожила инфраструктуру и общественные службы в районах, против которых были направлены ее действия», - напомнил министр.

Глава МИД Сирии отметил, что борьба с терроризмом в Сирии близится к завершению, а ситуация во многих регионах страны стала более стабильной и безопасной. Муаллем добавил, что Дамаск намерен очистить территорию республики и от незаконного иностранного военного присутствия.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С августа 2014 года США и их союзники проводят антитерростическую операцию в стране без согласования с Дамаском. В минувший четверг командование коалиции признало, что за это время в результате авиаударов были непреднамеренно убиты по меньшей мере 1114 гражданских лиц.

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