СЕГОДНЯ 22:13 2018-09-29T22:14:14+03:00

В ходе столкновений протестующих с полицией в центре Барселоны пострадали 24 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По меньшей мере 24 человека пострадали в результате столкновений протестующих сторонников независимости Каталонии с местной полицией в центре Барселоны.

По данным представителей региональной медицинской службы, 19 пострадавшим была оказана помощь на месте, остальных госпитализировали с различными травмами. Состояние одного из них находится в состоянии средней тяжести.

Между тем полиция автономного сообщества, Mossos d'Esquadra, сообщила о задержании шестерых активистов, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Еще один подозреваемый, в отношении которого ведется расследование, находится на свободе. Ранее сообщалось только об одном задержанном.

Утром в субботу на площади Иакова в центре Барселоны прошел митинг, приуроченный к годовщине референдума о независимости Каталонии. Одновременно с ним неподалеку проходила демонстрация полицейской ассоциации Jusapol, добивающейся повышения зарплат.

Mossos d'Esquadra установила оцепление, чтобы не допустить пересечения двух шествий. В какой-то момент сторонники независимости Каталонии попытались прорвать кордон, забрасывая правоохранителей цветным порошком, дымовыми шашками и жестяными банками. В ответ полиция была вынуждена применить спецсредства и силой разогнать протестующих.