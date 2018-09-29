2018-09-29T23:06:37+03:00
В мире

Sky: Персональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении

Под угрозой разглашения были телефоны и адреса личной почты бывшего главы МИД, министра финансов и других политиков-членов Консервативной партии Великобритании
Денис СУХОВ
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Персональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложенииПерсональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложенииФото: REUTERS
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Личные данные экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, главы Минфина Филипа Хаммонда и других видных политиков Консервативной партии оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Причиной утечки стало приложение для звонков, специально разработанное для работы на конференции консерваторов, которая открывается в грядущее воскресенье в Бирмингеме. В результате ошибки разработчика персональные страницы министров, других тори, а также освещающих событие журналистов не защитили паролем. Для доступа к аккаунтам достаточно было лишь ввести адреса электронной почты политиков, которые как правило указаны в открытых источниках, в том числе на сайте британского парламента.

Таким образом злоумышленники получили возможность узнать номера телефонов и адреса личной электронной почты членов правящей партии Великобритании. Более того, персональные страницы можно было редактировать, в том числе изменять размещенные там фотографии.

Такую возможность уже точно нельзя было упустить, и в результате в профиле министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува оказалось фото медиамагната Руперта Мёрдока.

Приложение было разработано австралийской компанией Crowd Comms. По данным Sky News, к настоящему времени изъян в системе безопасности уже устранен.

«Техническая проблема была решена, и приложение сейчас безопасно функционирует», - цитирует телеканал представителя Консервативной партии.

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