Sky: Персональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении
Личные данные экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, главы Минфина Филипа Хаммонда и других видных политиков Консервативной партии оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении.
Об этом сообщил телеканал Sky News.
Причиной утечки стало приложение для звонков, специально разработанное для работы на конференции консерваторов, которая открывается в грядущее воскресенье в Бирмингеме. В результате ошибки разработчика персональные страницы министров, других тори, а также освещающих событие журналистов не защитили паролем. Для доступа к аккаунтам достаточно было лишь ввести адреса электронной почты политиков, которые как правило указаны в открытых источниках, в том числе на сайте британского парламента.
Таким образом злоумышленники получили возможность узнать номера телефонов и адреса личной электронной почты членов правящей партии Великобритании. Более того, персональные страницы можно было редактировать, в том числе изменять размещенные там фотографии.
Такую возможность уже точно нельзя было упустить, и в результате в профиле министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува оказалось фото медиамагната Руперта Мёрдока.
Приложение было разработано австралийской компанией Crowd Comms. По данным Sky News, к настоящему времени изъян в системе безопасности уже устранен.
«Техническая проблема была решена, и приложение сейчас безопасно функционирует», - цитирует телеканал представителя Консервативной партии.