СМИ назвали российскую подлодку грозным врагом флота США

29 Сент. 23:35 2018-09-29T23:39:54+03:00

К-561 «Казань» впервые вышла в море из Северодвинска на заводские испытания

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Российская подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» «станет самой грозной вражеской подводной лодкой, с которой когда-либо сталкивался военно-морской флот Соединенных Штатов». Такое мнение высказал эксперт National Interest.

Издание отмечает, что недавно атомный подводный крейсер К-561 «Казань» впервые вышел в море из Северодвинска на заводские ходовые испытания.

«Это очень впечатляющая подводная лодка. Если посмотреть на развитие российского ВМФ, как расходовались ресурсы, станет ясно, что основные усилия по исследованию и развитию были в первую очередь направлены на укрепление подводного флота», — цитирует портал слова главнокомандующего ВМС США в Европе Джеймса Фогго.

Американские командование было под впечатлением еще от предшественника «Казани» - «Северодвинска», который считает более ранним проектом, начатым еще в 1993 году. Издание отмечает, что в 2014 году Контр-адмирал Дейв Джонсон признавался, что был поражен возможностями этой субмарины и предстаказл, что флот США столкнется с «суровым потенциальным противником».

Однако National Interest заверяет читателей, что американская оборонная промышленность сохраняет преимущество в подводном судостроении перед Россией. Так в 2016 году американский военно-морской флот запустил свою программу «Акустическое превосходство» для повышения эффективности подводных лодок класса «Вирджиния».

«Я верю, что у нас, у Запада, все еще есть асиметричное преимущество», — ссылается NI на заявление Фогго.

Как писал сайт kp.ru 21 сентября, ранее журнал заявил о возрождении российского «божественного» оружия. Материал был посвящен артиллерийским крупнокалиберным системам, а именно 240-миллиметровому миномету 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубице 2С7 «Пион».