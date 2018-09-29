В Москве проверяют обнаруженный бесхозный предмет на угрозу взрыва

29 Сент. 23:55 2018-09-29T23:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Москвы в одном из зданий работают кинологи с собаками, которые проверяют обнаруженный бесхозный предмет на наличие в нем взрывчатки. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

По их данным, наряд выехал по адресу Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 26 после звонка в дежурную часть. В субботу вечером в ночном клубе был обнаружен подозрительный предмет

Кинологи обследуют все здание на угрозу взрыва. Когда была сделана находка, в заведении не было посетителей, поэтому эвакуация не потребовалась, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рссказывал, что 9 января в Москве на станции метро «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии сработала одна из рамок металлоискателей. На шум подбежали сотрудники безопасности и попросили пассажира положить рюкзак в сканирующее устройство. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчина пытался пронести в метро пиротехнику.