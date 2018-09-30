Мэрия Солсбери собирается провести ребрендинг города

СЕГОДНЯ 00:21 2018-09-30T00:21:20+03:00

Администрация обратилась к специалистам за помощью в создании нового образа после скандала с отравлением Скрипалей

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Мэрия британского Солсбери озаботилась тем, какую скандальную известность город приобрел в последнее время в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В администрации решили обратиться за помощью к специалистам, чтобы провести ребрендинг города.

«Солсбери известен во всем мире, однако не по тем причинам, по которым нам хотелось бы. Я думаю, что нам предстоит практически ребрендинг. Мы именно этим и занимаемся. Мы наняли консультантов, которые выполняют определенную работу, чтобы реанимировать Солсбери» — цитирует газета Guardian слова члена совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

По ее словам, нанятые эксперты попытаются найти новый образ города, чтобы представить Солсбери туристам с других сторон.

На собрании Уилтширского совета в мэрии сообщили, что все заведения в центре, которые ранее были оцеплены полицией, «были обеззаражены и не представляют угрозы». Власти города планируют в ближайшее время провести продовольственные ярмарки, литературный фестиваль и открыть рождественский каток, чтобы восстановить доверие к городу и возобновить поток туристов.