2018-09-30T01:22:21+03:00
В мире

Скрипаль рассказал, как его завербовали в MI6

Daily Mail цитирует выдержки из книги «Дело Скрипаля» журналиста Мрака Урбана
Юлия ДИВЕЕВА
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Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияСергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сергея Скрипаля британская внешняя разведка MI6 завербовала в 1996 году в Мадриде. Об этом говорится в книге Мрака Урбана «Дело Скрипаля» (The Skripal Files), которая выйдет в свет 4 октября. Газета Daily Mail взяла интервью у автора.

Урбан рассказал, что начал работу над книгой еще в 2017 году, еще до того, как Сркипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления в Солсбери. В книге рассказывается, что двойной агент, по крайней мере дважды передавал секретные сведения Лондону, и делал это при помощи записей невидимыми чернилами в книгах.

Первый раз произошео в 1997 году. Тогда жена предателя Людмила отправилась вместе с дочерью Юлией на каникулы в Аликанте. Там их встретил с подарками «старый друг» Скрипаля, некто Ричард Бэгнелл. Ему «в благодарность» передали роман русского писателя. На страницах книги эксперты MI6 прочли послание, написанное невидимыми чернилами.

Сам шпион заверил Урбана, что его супруга не знала о том, что замешана в шпионаже. Во второй раз она также ехала на отдых в Малагу с «памятным подарком» приятелю мужа.

По данным журналиста Бэгналл завербовал Скрипаля, когда тот работал в то время в Мадриде в должности секретаря посольства РФ по научно-техническому сотрудничеству. Урбан утверждает, что россиянин отказался сотрудничать с ЦРУ, но согласился передавать сведения для Великобритании.

Напомним, что Скрипаля в России задержали в 2004 году по обвиненибю в шпионаже. Он был осужден на 13 лет тюрьмы. В 2010 году его вместе с еще четырьмя предателями обменяли на 10 российских разведчиков-нелегалов, арестованных в США. Двойной шпион поселился в Солсбери вместе с женой и сыном, продолжая консультировать британские спецслужбы.

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