Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

СЕГОДНЯ 02:28 2018-09-30T02:31:31+03:00

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В работе мессенджера Telegram 29 сентября произошел сбой. Об этом сообщили пользователи в социальной сети Twitter.

Они отмечают, что на некоторых гаджетах программа либо не запускается совсем, либо показывает белый экран. Проблемы начались после вышедшего 28 сентября обновления.

«Обновленное приложение Telegram не работает на некоторых iOS 12», - отметил @NonoOndajoven.

«Для iOS вышла новая версия Тelegram - скачал и он перестал запускаться ) Я один такой везучий?» - поинтересовался пользователь @Boomburum.

«Около двух часов назад мой телефон лаганул и сгрузил все мои приложения, «а-ля» нужно снова их устанавливать. Я это сделала, работает ВСЕ кроме нужной мне телеги. Оно даже не запускается - просто белый экран, если кто-то знает как решить эту проблему, прошу помогите», - пожаловалась пользователь @bubbyJacob.

В Telegram сообщили, что проблема может быть связана с миграцией информации на новое приложение, написанное на языке Swift. В связи со сбоями автоматическое обновление iOS-версии временно приостановлено. На данный момент использовать приложение рекомендуется исключительно в тестовом режиме.

Кроме того, стало известно о проблемах с соцсетью Facebook. По данным сайта DownDetector, в нескольких странах примерно с полуночи по московскому времени пользователи стали замечать трудности при авторизации, у некоторых из низ не запускалась сама соцсеть, а еще у небольшого числа пользователей не загружались изображения.

Проблемы испытывают жители США, Бразилии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Германии.

Напомним, 26 сентября сайт kp.ru писал о том, что работа социальных сетей Facebook и Instagram была прервана по неизвестным причинам. При запуске сайта Facebook у пользователи видели сообщение с извещением, что произошел сбой. А в Instagram не отображались фотографии.