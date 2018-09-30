США заявили о возможности организовать морскую блокаду России

СЕГОДНЯ 02:45 2018-09-30T02:45:48+03:00

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У Соединенных Штатов есть необходимые ресурсы, чтобы организовать морскую блокаду России. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке в ходе промышленного мероприятия в американском городе Питтсбурге.

Он отметил, что американский военный флот может перекрыть доступ российскии энергоносителям на Ближний Восток.

«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок», — цитирует Зинке Washington Examiner.

По его словам, экспорт энергоресурсов – это единственный источник дохода для российской экономики. И Москва проводит активную политику на Ближнем Востоке, чтобы продавать в страны региона свою нефть и газ, как это делает в Европе.

Кроме того, Зинке сравнил действия России и с действиями Ирана. Он заявил, что сложившуюся ситуацию, можно решить двумя способами – военным и экономическим.

«Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, который заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы. Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа» — сказал глава МВД США.