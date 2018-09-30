2018-09-30T03:07:29+03:00
Политика

Берлускони поблагодарил Путина за поздравления с днем рождения

Итальянский политик отметил, что пожелания от его российского друга всегда особенные
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио БерлускониЛидер партии «Вперед, Италия» Сильвио БерлускониФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Экс-премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с днем рождения. О теплых пожеланиях, которые он получил от российского лидера, итальянский политик рассказал на своей странице в Facebook.

"Поздравления от моего друга Владимира Путина – это всегда нечто особенное. Спасибо, grazie ( спасибо – итал.)!" — подписал Берлускони свою фотографию, на которой он сидит за рабочим столом и говорит по телефону. На снимке видно, что у ног экс-премьера лежит его любимый белый пудель по кличке Дуду.

Отметим, что в субботу Берлускони отметил свой 82-й день рождения. Ранее он опубликовал на своей страничке видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто поздравил его с праздником. Во время речи в кадре появился еще одна собака политика - лабрадор Харли, которая пыталась обратить на себя внимание хозяина.

Как писал сайт kp.ru, недавно экс-премьер Италии заявил, что намерен баллотироваться в Европейский парламент. По его словам, страна "столкнулась с невежеством, некомпетентностью, растущей социальной ненавистью". По егословам, его партия "Вперед, Италия" снова будет выполнять роль спасателя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В РАН оценили опасность для Земли приближающегося астероида
США заявили о возможности организовать морскую блокаду России
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Илон Маск уйдет с одного поста в Tesla и заплатит штраф в $20 млн
Скрипаль рассказал, как его завербовали в MI6
Вучич намерен просить у Путина поддержки в ситуации с Косово
Мэрия Солсбери собирается провести ребрендинг города
В Москве проверяют обнаруженный бесхозный предмет на угрозу взрыва
СМИ назвали российскую подлодку грозным врагом флота США
В Италии ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийством
Sky: Персональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении
В ходе столкновений протестующих с полицией в центре Барселоны пострадали 24 человека
NASA: К Земле приближается астероид размером с Биг Бен
Глава МИД Сирии: Западная коалиция во главе с США поддерживает террористов
Глава МИД КНДР: Пхеньян не будет разоружаться первым в отсутствие доверия к США
Активы Илона Маска и Марка Цукерберга подешевели за день на $3,5 млрд