Берлускони поблагодарил Путина за поздравления с днем рождения

СЕГОДНЯ 03:07 2018-09-30T03:07:29+03:00

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Экс-премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравления с днем рождения. О теплых пожеланиях, которые он получил от российского лидера, итальянский политик рассказал на своей странице в Facebook.

"Поздравления от моего друга Владимира Путина – это всегда нечто особенное. Спасибо, grazie ( спасибо – итал.)!" — подписал Берлускони свою фотографию, на которой он сидит за рабочим столом и говорит по телефону. На снимке видно, что у ног экс-премьера лежит его любимый белый пудель по кличке Дуду.

Отметим, что в субботу Берлускони отметил свой 82-й день рождения. Ранее он опубликовал на своей страничке видеообращение, в котором поблагодарил всех, кто поздравил его с праздником. Во время речи в кадре появился еще одна собака политика - лабрадор Харли, которая пыталась обратить на себя внимание хозяина.

Как писал сайт kp.ru, недавно экс-премьер Италии заявил, что намерен баллотироваться в Европейский парламент. По его словам, страна "столкнулась с невежеством, некомпетентностью, растущей социальной ненавистью". По егословам, его партия "Вперед, Италия" снова будет выполнять роль спасателя.