В РАН оценили опасность для Земли приближающегося астероида

СЕГОДНЯ 03:36 2018-09-30T03:36:22+03:00

Приближающийся к земле астероид пройдет слишком далеко от планеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Землянам не стоит переживать из-за приближения к нашей планете астероид SP1. Об этом сообщили в Институте астрономии Российской академии наук (РАН)

По словам научного руководителя Института астрономии Бориса Шустова, прохождение астероида, на самом деле, является рядовым событием. Он не подойдет в Земле ближе, чем на шесть миллионов километров.

«Если тело приближается на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно, а если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие. У нас на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело, называется — Луна», — сказал учёный.

Шустов отметил, что мимо нашей планеты время от времени пролетают астероиды таких размеров и в этом нет ничего экстраординарного. А новости об их приближении он назвал «информационными семечками» для развлечения читателей, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что NASA предупредило о приближении к Земле небольшого астероида.Его длина предположительно составляет от 70 до 160 метров, что превышает высоту лондонского колеса обозрения или знаменитой часовой башни Вестминстерского дворца, часто именуемой Биг Бен.