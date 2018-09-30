В Сербии пройдут военные российско-сербские летные учения

СЕГОДНЯ 04:30 2018-09-30T04:30:15+03:00

Экипажи истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 будут формироваться из пилотов обеих стран

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На территории Сербии в октябре пройдут совместные учения военных российских и сербских летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Летчики Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии проведут совместное летно-тактическое учение "БАРС-2018" на территории Республики Сербии", - говорится в заявлении.

Маневры будут проходить с первого по пятое октября. В них задействуют истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8. Всего будет задействовано до 10 единиц авиатехники ВВС России и ПВО Сербии, передает ТАСС.

Экипажи будут формироваться из пилотов обеих стран. Им поставят задачи по перехвату воздушных целей, отработке элементов воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, а также по тактическому удару по наземным целям и десантированию и поисково-спасательных экспедиций.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что президент Сербии Александар Вучич намерен обсудить ситуацию в Косове и Метохии со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также попросить у него поддержки. При этом сербский лидер заверил, что постарается сохранить мир в своей стране всеми возможными способами.