Линдси Лохан в Москве получила по лицу

СЕГОДНЯ 05:06 2018-09-30T05:09:43+03:00

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Американская киноактриса Линдси Лохан получила по лицу, когда преследовала в Москве семью «беженцев из Сирии». Об этом рассказал портал TMZ.

Сайт разместил у себя видео, которое, судя по всему, актриса снимала на свой мобильный телефон. На нем видно, как Лохан выходит из машины и идет за людьми, которых она назвала «беженцами из Сирии» - мужчина, женщина и два мальчика. Актриса почему-то решила, что этим людям нужна помощь.

Линдси Лохан получила по лицу в Москве.ryan on Twitter

Она шла за ними несколько минут, выкрикивая в след, что они торгуют людьми и она не уйдет, пока не заберет у них детей. Несколько раз Линдси переходила на арабский, потом снова кричала мальчикам по-английски «чем мне помочь вам?».

Позже она поравнялась с семьей и спросила у одно из мальчиков «ты их сын?». Люди, которых актриса донимала, скорее всего, не понимали ни слова из того, что она им говорила. У них в руках были чемоданы и тюки и они куда-то спешили.

Видимо, в какой-то момент, Лохан сделала что-то оскорбительное, после чего женщина обернулась и залепила ей оплеуху. На видео слышен звук удара, а актриса громко вскрикивает. «Сирийские беженцы» быстро удаляются, а Линдси разворачивает камеру на себя и, держась за щеку и всхлипывая, рассказывает, как же ей страшно.

Видео было размещено в Instagram актрисы, но позже его удалили. На том, что дело было именно в Москве, настаивает TMZ, хотя в соцсети актрисы также стоят отметки о том, что она была недавно в Париже.

Напомним, в июле сайт kp.ru рассказывал о том, что актриса задумалась об усыновлении ребенка. По ее словам, она побывала в лагере сирийских беженцев в Турции и решила спасти кого-то из них, усыновив.