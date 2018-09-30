2018-09-30T06:58:55+03:00
Общество

Умер блюзовый музыкант Отис Раш

Отис Раш скончался 29 сентября в возрасте 83 лет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Блюзовый гитарист и певец Отис РашБлюзовый гитарист и певец Отис РашФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В США умер блюзовый певец и гитарист Отис Раш, которого считают одним из новаторов гитарного блюза. О кончине артиста сообщила его супруга на официальном сайте музыканта.

По ее словам, причиной смерти стали осложнения, после перенесенного в 2003 году инсульта. Раш умер в Чикаго 29 сентября в возрасте 83 лет.

Как пишет журнал Rolling Stone, первый же сингл музыканта «I Can,t Quit You Baby» выпущенный в 1956 году ворвался в хит-парад журнала Billboard в категории R&B и достиг шестой строчки.

Издание отмечает, что Раш стал типичным продуктом чикагской сцены конца пятидесятых и в начала шестидесятых годов. Его блюзовые интерпретации стали откровением для поколения артистов, не только блюзовых, но и рок-музыкантов.

Отис Раш включен Rolling Stone в список ста величайших гитаристов под номером 53. Он не только записывал свои альбомы, но и помогал в студии многим свои коллегам до тех пор, пока проблемы со здоровьем не заставили его прекратить работу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп пошутил о влюбленности между ним и Ким Чен Ыном
Порошенко: Россия мешает размещению миротворцев ООН в Донбассе
Тереза Мэй поднимет налог на недвижимость для иностранцев в Великобритании
Линдси Лохан в Москве получила по лицу
В Сербии пройдут военные российско-сербские летные учения
Порошенко: Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд
В РАН оценили опасность для Земли приближающегося астероида
Берлускони поблагодарил Путина за поздравления с днем рождения
США заявили о возможности организовать морскую блокаду России
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Илон Маск уйдет с одного поста в Tesla и заплатит штраф в $20 млн
Скрипаль рассказал, как его завербовали в MI6
Вучич намерен просить у Путина поддержки в ситуации с Косово
Мэрия Солсбери собирается провести ребрендинг города
В Москве проверяют обнаруженный бесхозный предмет на угрозу взрыва
СМИ назвали российскую подлодку грозным врагом флота США
В Италии ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийством
Sky: Персональные данные Бориса Джонсона оказались в открытом доступе из-за ошибки в мобильном приложении
В ходе столкновений протестующих с полицией в центре Барселоны пострадали 24 человека
NASA: К Земле приближается астероид размером с Биг Бен
Глава МИД Сирии: Западная коалиция во главе с США поддерживает террористов
Глава МИД КНДР: Пхеньян не будет разоружаться первым в отсутствие доверия к США
Активы Илона Маска и Марка Цукерберга подешевели за день на $3,5 млрд