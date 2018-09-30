Умер блюзовый музыкант Отис Раш

СЕГОДНЯ 06:13 2018-09-30T06:58:55+03:00

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В США умер блюзовый певец и гитарист Отис Раш, которого считают одним из новаторов гитарного блюза. О кончине артиста сообщила его супруга на официальном сайте музыканта.

По ее словам, причиной смерти стали осложнения, после перенесенного в 2003 году инсульта. Раш умер в Чикаго 29 сентября в возрасте 83 лет.

Как пишет журнал Rolling Stone, первый же сингл музыканта «I Can,t Quit You Baby» выпущенный в 1956 году ворвался в хит-парад журнала Billboard в категории R&B и достиг шестой строчки.

Издание отмечает, что Раш стал типичным продуктом чикагской сцены конца пятидесятых и в начала шестидесятых годов. Его блюзовые интерпретации стали откровением для поколения артистов, не только блюзовых, но и рок-музыкантов.

Отис Раш включен Rolling Stone в список ста величайших гитаристов под номером 53. Он не только записывал свои альбомы, но и помогал в студии многим свои коллегам до тех пор, пока проблемы со здоровьем не заставили его прекратить работу.