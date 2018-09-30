2018-09-30T06:29:47+03:00
Политика

Порошенко: Россия мешает размещению миротворцев ООН в Донбассе

Глава Украины заявил, что активно обсуждает с Китаем введение миссии на восток страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Только одна страна препятствует введению миротворческой миссии ООН в ДонбассРоссия. Такое заявление сделала президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, три из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН – США, Великобритания и Франция, - поддерживают идею введения миротворцев ООН на восток Украины.

«Ведется интенсивный диалог с Китаем, и он точно не будет против», - уверен Порошенко.

Он отметил, что Украина, США, Германия и Франция «имеют общее видение» по вопросу миссии в Донбассе» и даже готовы внести его на расмотрение Совбеза, передает ТАСС.

«Если Россия воспользуется правом вето, это будет вызовом всему мировому сообществу», - считает Порошенко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Уркианы 26 сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что рассчитывает на отправку в Донбасс миротворцев организации.

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