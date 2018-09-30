2018-09-30T06:49:54+03:00
Политика

Трамп пошутил о влюбленности между ним и Ким Чен Ыном

Глава Белого дома рассказал о прекрасных отношениях с лидером КНДР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пошутил о том, что между ним и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном возникла влюбленность, настолько хорошими стали их отношения. Глава Белого дома отметил, что улучшение произошло благодаря его жесткой позиции к КНДР и последующим дискуссиям.

«Поначалу я был очень жестким, как и он, а потом мы начали дискуссии. Затем мы влюбились друг в друга. Правда: он писал мне прекрасные письма. Мы влюбились друг в друга», - сказал Трамп, на встрече со своими сторонниками в штате Западная Вирджиния.

Президент отметил, что американские СМИ раскритикуют его за эти слова, упрекнув в некомпетентности. Однако, напомнил он, сейчас Пхеньян закрывает ядерные полигоны и соглашается на денуклеаризацию Корейского полуострова, передает ТАСС.

«С Северной Кореей у нас все прекрасно. Больше нет ядерных испытаний, к тому же они закрывают многие полигоны. Ракеты больше не взлетают», - отметил Трамп.

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