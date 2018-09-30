Погода в Москве на 30 сентября 2018 года: воздух прогреется до +11 градусов

СЕГОДНЯ 07:08 2018-09-30T07:08:32+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 30 сентября 2018 года. Как и обещали специалисты, в эти выходные антициклон из Европы принес хорошую погоду в Центр России, в том числе и в столицу. Так, в воскресенье в мегаполисе ожидается переменная облачности. При этом осадков не предвидится. Между тем в городе все равно будет прохладно: воздух прогреется лишь до +9…+11 градусов. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на понедельник, 1 октября, столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов, передает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток дождей также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этой недели в Москву резко пришла осень. Более того, на столицу обрушились дожди, которые, по словам метеорологов, бывают лишь раз в пять-шесть лет. А в минувший четверг, 27 сентября, в мегаполисе даже прошел первый осенний град.