Великобритания направит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев

СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-30T07:20:09+03:00

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В следующем году в Норвегию прибудут 800 морских пехотинцев и спецназовцев вооруженных сил Великобритании. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

По его словам, британский контингент будет дислоцироваться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США и Нидерландов, а также норвежскими военнослужащими.

«Британия вынуждена в значительной степени усилить свое военное присутствие в Арктике на фоне обеспокоенности ростом российской агрессии «на нашем заднем дворе», - заявил Уильямсон в интервью The Sunday Telegraph.

Морские пехотинцы и спецназовцы будут служить на севере Норвегии на ротационной основе в течение следующих десяти лет.

«Мы видим, что активность российских подводных лодок очень близка к тому уровню, который наблюдался во времена холодной войны, и будет правильно, если мы начнем реагировать на это», - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что новая арктическая стратегия предусматривает отслеживание движения российских подводных лодок при помощи патрульных противолодочных самолетов Boeing P-8 Poseidon, а также движение британских субмарин под шельфовыми ледниками.

Как писал сайт kp.ru, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу еще в августе этого года обратил внимание на возникшую угрозы конфликтов в Арктике. По его словам, регион превратился в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств.