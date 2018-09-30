«Мир снова уважает нас»: Трамп поделился своими впечатлениями от Генассамблеи ООН

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-30T07:30:10+03:00

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Президент США Дональд Трамп, выступая в субботу, 29 сентября, перед своими сторонниками на митинге в Западной Вирджинии, напомнил, что только недавно вернулся с Генассамблеи ООН, которая проходила в Нью-Йорке. При этом, как заявил хозяин Белого дома, обсуждая со своими коллегами самые насущные проблемы человечества, он понял, что мир снова зауважал Соединенные Штаты.

«Америка выигрывает снова, и Америку снова уважают. Я только вернулся с Генассамблеи ООН, и, поверьте, мир снова уважает нас», - приводит слова Трампа телеканал Fox News.

Между тем напомним, как сообщал сайт kp.ru, участники 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретили смехом выступление нынешнего президента США. Так они отреагировали на слова Дональда Трампа о том, что его администрация «добилась больше, чем почти любая другая администрация в истории страны».