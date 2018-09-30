Google в 2019 году может заплатить Apple $12 млрд за поиск по умолчанию

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-30T07:53:19+03:00

Google платит Apple за установку своего поисковика на айфоны по умолчанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В текущем году интернет-компания заплатила производителю гаджетов около до $9 млрд за эту услугу

Изменить размер текста: A A

В следующем году компания Google может заплатить производителю iPhone до 12 миллиардов долларов за установку в гаджетах Google поисковиком по умолчанию. Такое заявление на страницах Goldman Sachs сделал аналитик издания Род Холл.

По его мнению, цена на эту привилегию растет ежегодно, так четыре года назад плата составляла один миллиард долларов, а в 2017-м поднялась до трех миллиардов. В этом году интернет-компания заплатила Apple уже около девяти миллиардов долларов.

Холл отмечает, что количество запросов в Google через iPhone растет из года в год, особенно благодаря виртуальному помощнику Siri. Именно поэтому растет стоимость услуги «по умолчанию», пишет издание BGR.

Официально компании не комментируют эту информацию. Есть только одно опубликованное документальное подтверждение таких выплат. В 2014 году в судебном документе Apple говорилось, что поисковая система заплатила производителю смартфонов $1 млрд за сохранение своего поисковика в настройках по умолчанию.