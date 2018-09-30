2018-09-30T08:35:35+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка обесценила рекордные прыжки юных фигуристок

Как заметила Аделина Сотникова, исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов
Дарья ИВАШКИНА
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Российская фигуристка Аделина СотниковаРоссийская фигуристка Аделина СотниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская фигуристка Аделина Сотникова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи, рассказала журналистам, что думает о рекордных четверных прыжках юных спортсменок.

Как заметила олимпийская чемпионка, исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, только это весьма «травмоопасное занятие», и с возрастом у тех, кто исполняет подобные трюки на льду, появятся проблемы.

«В первую очередь это травмоопасное занятие для самих спортсменов. По сути, сегодня эти прыжки исполняют дети, которые даже не начали расти. Маленькие, худые и юркие девчонки делают все на автомате, но с годами их тела начнут меняться. Теоретически исходные физические данные позволяют прыгать и пять оборотов, но с возрастом проблем не избежать», - сказала Сотникова.

Также спортсменка уверена, что прыжки в четыре оборота лишают фигурное катание изящества.

Кроме того, Сотникова предположила, что если кто и будет делать четверные прыжки на Олимпиаде-2022, то только фигуристки не старше 16 лет. «Безусловно, фигурное катание, как и другие виды спорта, активно развивается, и я не исключаю, что на следующей Олимпиаде кто-то будет прыгать четверные, однако это точно будет спортсменка не старше 16 лет», - подчеркнула олимпийская чемпионка в интервью RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в сентябре Александра Трусова на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе исполнила самый сложный четверной прыжок - лутц в четыре оборота. Кроме того, 14-летняя фигуристка сделала первый в истории каскад прыжков «четверной тулуп + тройной тулуп».

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