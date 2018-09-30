Ночь на 30 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на воскресенье, 30 сентября, стала самой холодной в Москве с начала осени. На главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, к 03:00 мск столбики термометров опускались до -0,3 градуса. А в Подмосковье было еще холоднее: в частности, в Черустях температура воздуха падала до -3,5 градуса.
Кстати, как отметил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этом году первые заморозки в мегаполисе наступили в положенный климатический срок. «В Москве минувшей ночью состоялись первые заморозки, которые, согласно многолетним наблюдениям, приходятся на 30 сентября», - сказал он РИА Новости.
При этом Тишковец заверил, что предстоящей ночью повторения заморозков не ожидается.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по прогнозам, в ночь на понедельник, 1 октября, столбики термометров не опустятся ниже +3…+5 градусов.
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