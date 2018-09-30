2018-09-30T09:59:30+03:00
Политика

Тяжелый военно-транспортный самолет ВКС РФ совершил полет в Сирию

Эта информация появилась на фоне сообщений о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-300 в арабскую республику
Дарья ИВАШКИНА
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Ан-124-100 «Руслан»Ан-124-100 «Руслан»Фото: Елена РАКОВА
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В воскресенье, 30 сентября, появилась информация о рейсах самолетов воздушно-космических сил (ВКС) России на авиабазу Хмеймим в Сирии. В частности, согласно мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, в минувшие сутки полет на российскую авиабазу в арабской республике совершил тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан».

Как стало известно, воздушное судно следовало из РФ в САР по маршруту, который пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Стоит отметить, что информация о полете нашего тяжелого военно-транспортного самолета в Хмеймим появилась на фоне сообщений о поставке Россией Сирии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что Москва в самое ближайшее время передаст Дамаску современный комплекс ПВО.

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