«Лучше жевать, чем говорить»: Пушков прокомментировал возможность морской блокады России

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-30T10:10:49+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра внутренних дел США Райана Зинке о возможности организовать морскую блокаду России. В частности, сенатор назвал заявление американского политика «бредом» и посоветовал ему «жевать, а не говорить».

«Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить», - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МВД Соединенных Штатов заявил, что американские ВМС могут перекрыть доступ российским энергоносителям на Ближний Восток. По его словам, у США есть необходимые ресурсы, чтобы организовать морскую блокаду РФ.