СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-30T10:47:14+03:00

Пожар произошел в квартире на западе Москвы Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 30 сентября, пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном на западе Москвы по адресу: улица Наташи Ковшовой, 11.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, возгорание произошло в квартире, находящейся на третьем этаже. Причем, судя по видео, она выгорела очень сильно, кроме того, пострадали и две квартиры выше.

Между тем к настоящему времени пожарным уже удалось полностью справиться с огнем. При этом эвакуация не проводилась. Кроме того, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671079" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилой квартире на улице Наташи Ковшовой.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 30 сентября, также горел ангар в Марушкинском поселении в Новой Москве. Там площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Как стало известно, на тушение пожара спасателям потребовалось почти полтора часа.