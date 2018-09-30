2018-09-30T10:47:14+03:00
Москва

Пожар произошел в квартире на западе Москвы

Загорелось жилое помещение в доме на улице Наташи Ковшовой [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Пожар произошел в квартире на западе МосквыПожар произошел в квартире на западе МосквыФото: кадр с видео
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В воскресенье, 30 сентября, пожар вспыхнул в жилом доме, расположенном на западе Москвы по адресу: улица Наташи Ковшовой, 11.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, возгорание произошло в квартире, находящейся на третьем этаже. Причем, судя по видео, она выгорела очень сильно, кроме того, пострадали и две квартиры выше.

Между тем к настоящему времени пожарным уже удалось полностью справиться с огнем. При этом эвакуация не проводилась. Кроме того, в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Пожар в жилой квартире на улице Наташи Ковшовой.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в воскресенье утром, 30 сентября, также горел ангар в Марушкинском поселении в Новой Москве. Там площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Как стало известно, на тушение пожара спасателям потребовалось почти полтора часа.

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