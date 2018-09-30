Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-30T11:02:33+03:00

И эта еще не окончательная цифра

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По последним данным, в результате мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 832 человека. Большинство этих людей получили смертельные травмы в результате обрушения зданий.

Между тем, как отметили в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), эта еще не окончательная цифра. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. Причем местные власти не исключают, что количество жертв удара стихии может достигнуть тысячи человек.

Кстати, ранее сообщалось о 420 погибших и 540 пострадавших. Однако тогда речь шла лишь о жертвах стихийного бедствия в городе Палу.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,5 произошло на острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября. При этом подземные толчки привели к образованию цунами. Как стало известно, высота волны достигала шести метров.