2018-09-30T11:22:41+03:00
В мире

Человек погиб в результате беспорядков в греческом лагере беженцев

Столкновения между мигрантами из Сирии и Афганистана продолжались два дня
Дарья ИВАШКИНА
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Греция служит для беженцев «перевалочным пунктом» на пути в другие европейские страныГреция служит для беженцев «перевалочным пунктом» на пути в другие европейские страныФото: REUTERS
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В воскресенье, 30 сентября, появилась информация о столкновениях, произошедших в миграционном центре в греческом Малакасе. Как стало известно, конфликт вспыхнул между выходцами из Сирии и Афганистана.

По некоторым данным, беспорядки в лагере для беженцев начались в минувшую пятницу, 28 сентября, и продолжились на следующий день. В результате один человек погиб. Речь идет о 31-летнем сирийце, который был жестоко избит в ходе столкновений. Кроме того, не обошлось и без пострадавших: госпитализировать пришлось в общей сложности восемь мигрантов, сообщает местный информационный портал iefimerida.gr.

Отметим, это уже далеко не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в январе 2016 года вооруженные ножами беженцы устроили драку в лагере в Финляндии. Однако тогда серьезных ранений никто не получил.

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