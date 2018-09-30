2018-09-30T11:42:26+03:00
Туризм

Названы самые туристические регионы Европы

Возглавили рейтинг Канарские острова
Дарья ИВАШКИНА
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Возглавили рейтинг Канарские островаВозглавили рейтинг Канарские островаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейское статистическое агентство Евростат определило самые туристические регионы Европы.

Так, возглавили рейтинг принадлежащие Испании Канарские острова: за год туристы переночевали в расположенных там отелях и хостелах почти 103 миллиона раз. На втором месте оказалась Каталония: в этом испанском регионе путешественники провели 80 миллионов ночей. Замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии, где туристы провели 75 миллионов ночей за год, сообщает официальный сайт Евростата.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стали известны самые популярные регионы России у иностранных туристов. Тогда выяснилось, что зарубежные гости предпочитают Вологду и Байкал.

А вот самым популярным музеем в мире является музей Орсе, расположенный в Париже. На втором же месте оказался нью-йоркский Национальный мемориал и музей 11 сентября.

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