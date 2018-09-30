2018-09-30T11:55:54+03:00
Политика

Путин поздравил президента Абхазии с Днем победы и независимости республики

Глава нашего государства заверил, что Москва будет и дальше поддерживать Сухум
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Абхазии Рауля Хаджимбу с национальным праздником - с Днем победы и независимости. Дело в том, что в воскресенье, 30 сентября, в республике отмечают 25-летие со дня окончания грузино-абхазской войны.

В своей поздравительной телеграмме российский лидер отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности.

При этом президент нашей страны заверил, что Россия будет и дальше поддерживать власти и народ Абхазии. «Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии еще в 2008 году. Соответствующий указ подписал действующий тогда президент РФ Дмитрий Медведев.

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