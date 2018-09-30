Посольство РФ подтвердило, что россияне не пострадали из-за землетрясения и цунами в Индонезии

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-30T12:10:57+03:00

Как отметили в российском диппредставительстве, ЧП случилось не в туристическом районе

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В посольстве РФ в Индонезии подтвердили, что россиян нет среди погибших и пострадавших на острове Сулавеси в результате мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Как заметил пресс-атташе диппредставительства нашей страны в Джакарте Денис Тетюшин, ЧП случилось не в туристическом районе, поэтому российских граждан там не было. «Пострадавших нет, и обращений от российских граждан в посольство также не поступало», - сказал дипломат ТАСС.

Между тем ранее сайт kp.ru сообщал, что посольство РФ в Индонезии, как и положено, сделало официальный запрос в Национальную службу по поиску и спасению.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло на острове Сулавеси в минувшую пятницу, 28 сентября. При этом сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами. По последним данным, в результате удара стихии погибли 832 человека. Между тем это еще не окончательная цифра.