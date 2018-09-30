Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак
В воскресенье, 30 сентября, появились подробности межкорейского саммита, проходившего с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Как стало известно, в ходе переговоров глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.
Как уточнили в администрации южнокорейского лидера, в минувший четверг, 27 сентября, после прохождение всех необходимых процедур животные были доставлены в президентский дворец в Сеуле. Также в официальном Twitter администрации главы Республики Корея говорится, что северокорейская сторона вместе со щенками передала три килограмма корма «в качестве помощи для их адаптации».
Кстати, стоит отметить, что у Мун Чжэ Ина уже есть собака породы пхунсан по кличке Мару.
СПРАВКА «КП»
Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков в округе Пхунсан, в честь которого и получила свое название. Собаки этой редкой породы, почти неизвестной за пределами КНДР, являются одним из национальных богатств страны. Они славятся своей преданностью и сообразительностью.
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