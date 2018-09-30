2018-09-30T14:12:48+03:00
В мире

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак

Речь идет о собаках породы пхунсан, которая была выведена из северокорейских волков
Дарья ИВАШКИНА
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Одна из подаренных собак. Фото: twitter.com/@TheBlueHouseKRОдна из подаренных собак. Фото: twitter.com/@TheBlueHouseKR
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В воскресенье, 30 сентября, появились подробности межкорейского саммита, проходившего с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. Как стало известно, в ходе переговоров глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух охотничьих собак породы пхунсан.

Как уточнили в администрации южнокорейского лидера, в минувший четверг, 27 сентября, после прохождение всех необходимых процедур животные были доставлены в президентский дворец в Сеуле. Также в официальном Twitter администрации главы Республики Корея говорится, что северокорейская сторона вместе со щенками передала три килограмма корма «в качестве помощи для их адаптации».

Кстати, стоит отметить, что у Мун Чжэ Ина уже есть собака породы пхунсан по кличке Мару.

СПРАВКА «КП»

Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков в округе Пхунсан, в честь которого и получила свое название. Собаки этой редкой породы, почти неизвестной за пределами КНДР, являются одним из национальных богатств страны. Они славятся своей преданностью и сообразительностью.

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