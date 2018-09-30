2018-09-30T15:17:24+03:00
Политика

«Точно не доберется»: Пушков предложил Илону Маску спрятаться от ФБР на Марсе

Однако, как считает сенатор, в американской тюрьме основателю Tesla «будет намного лучше»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с американским миллиардером Илоном Маском, которому в США ранее предъявили обвинения в мошенничестве. В частности, сенатор посоветовал предпринимателю прятаться от ФБР на Марсе, если его «действительно прижмут». По мнению политика, до Красной планеты федералы точно не доберутся.

«Если Маска действительно прижмут, у него есть вариант тайно отправиться Марс и оттуда дразнить своей недоступностью американских следователей: на Марс ФБР точно не доберется», - написал Пушков в своем Twitter.

В то же время сенатор предположил, что в американской тюрьме Маску «будет намного лучше, чем там, куда он намерен отправить людей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале августа основатель Tesla написал в Twitter, что хочет превратить свою фирму в закрытое акционерное общество и купить все ее ценные бумаги по 420 долларов за единицу. После этого публикации этого поста комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на Маска в суд, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.

Однако на днях предпринимателю удалось урегулировать конфликт в досудебном порядке. Было заключено соглашение, согласно которому Илон Маск теперь должен покинуть один из руководящих постов в компании Tesla и выплатить американским властям штраф в размере 20 миллионов долларов.

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