«Душу не скопировать»: Клоны умершей любимой собаки разочаровали Стрейзанд

СЕГОДНЯ 15:18 2018-09-30T16:02:30+03:00

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Американский певица и актриса Барбра Стрейзанд не смогла смириться с потерей любимого питомца — маленькой пушистой белой собачки породы котон-де-тулеар по кличке Саманта.

Когда стало ясно, что дни 14-летней Саманты сочтены, Стрейзанд обратилась за помощью к специалистам по клонированию. Последние взяли у Саманты необходимое количество клеток и вырастили для певицы двух клонов умершей любимицы.

Собаки оказались абсолютно одинаковыми. Чтобы не путать питомцев, Стрейзанд решила облачать их в попонки разного цвета, по которым щенки получили свои имена: Мисс Скарлетт (носит алое) и Мисс Вайоллет (носит фиолетовое).

В отличие от Саманты, у клонов оказались не карие, а голубые глаза, хотя с возрастом радужная оболочка может изменить цвет. Гораздо большим разочарованием для Стрейзанд стал совершенно отличный от оригинала характер собачек.

«Конечно, они выглядят точно, как Саманта. Но, как оказалось, душу клонировать невозможно… На самом деле, это можно было предвидеть. Ведь и с детьми все обстоит так же — нет на свете двух абсолютно одинаковых, даже близнецы по характеру совершенно разные», - с грустью отмечает Стрейзанд.

Певица подчеркивает, что ее питомицы очень милы и забавны, а также имеют довольно буйный нрав. Однако не могут сравниться с Самантой, с которой Стрейзанд прожила 14 лет и даже ощущала некоторое духовное родство.

«Саманта была в чем-то похожа на меня. Она была не как все — оригиналка. Поэтому мы так подходили друг другу. Мы прожили вместе 14 лет, и расстаться с ней было невыносимо тяжело...Я надеялась, что смогу таким образом ее вернуть. Но я ошиблась. Хотя, конечно, мои новые собачки очень милые и забавные. Скачут повсюду, как две маленькие обезьянки… Но с Самантой им не сравниться», - пояснила Стрейзанд.