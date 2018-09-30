«Своевременный шаг»: глава МИД Сирии оценил решение России о поставках С-300

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-30T15:35:59+03:00

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В МИД Сирии прокомментировали решение Москвы поставить Дамаску зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Так, министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем назвал это решение своевременным шагом и поблагодарил Россию.

Также дипломат подчеркнул, что С-300 необходимы для защиты сирийского неба. «Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия», - сказал глава МИД Сирии в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, перечисляя меры, предпринятые после крушения Ил-20 близ Латакии, заявил, что Россия намерена в ближайшее время передать сирийским вооруженным силам ЗРК С-300. Таким образом, у сирийских ВС появится возможность перехватывать и отражать средства воздушного нападения на расстоянии более 250 километров.